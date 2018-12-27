Генконсульство США во Владивостоке работает, несмотря на «шатдаун»
Американское генеральное консульство во Владивостоке продолжает работать, несмотря на временную остановку финансирования правительства США. Об этом сообщил представитель дипломатической миссии РИА Новости.
Сейчас в генконсульстве предоставляют визовые услуги. Однако выполнение процедуры зависит от ситуаций за границей и в Америке, каких именно не уточнили. В сети будет публиковаться только срочная информация. В остальном нормальная деятельность продолжится лишь после восстановления финансирования.
22 декабря ряд федеральных ведомств Штатов вошел в режим «шатдауна» и остановил деятельность. Это случилось из-за невыполненных сроков согласования бюджета, который американский президент Дональд Трамп отказался подписывать из-за отсутствия в документе средств на строительство стены на границе с Мексикой.