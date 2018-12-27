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3:54   27 Декабря 2018
Россия

Китайцы смогут попробовать российское молоко в 2019 году

Китайцы смогут попробовать российское молоко в 2019 году

Российский торговый представитель в Китае Сергей Инюшин не исключил, что экспорт отечественного молока на территорию республики может начаться уже в третьем квартале будущего года. Об этом пишет РИА Новости.

Первые молочные продукты, которые появятся на полках китайских магазинов станет знаковым событием и повысит KPI, отметил торгпред. Рынок КНР специфичен для России, так как он находится под строгим контролем. Среди продуктов планируется импортировать молоко коров, коз, овец, сливки, пахту, йогурты, кефир, сыворотку, масло, сыр, творог и казеин.

В ноябре Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России и Главное таможенное управление Китайской Народной Республики утвердили ветеринарно-санитарные нормы для взаимных поставок молочной продукции и замороженного птичьего мяса.

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Автор: Анна Манц
#китай #экспорт #молоко

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