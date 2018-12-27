ГК одобрила пуск «Союза» с иностранными спутниками

Госкорпорация «Роскосмос» сообщила в Facebook, что государственная комиссия одобрила пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный. Аппарат выведет на орбиту два российских и 26 зарубежных спутников.

В сообщении указано, что заседание ГК прошло на территории космодрома. Члены рассмотрели результаты испытаний и дали добро на заправку компонентами топлива перед пуском. Специалисты уже работают над перемещением окислителей и горючего в баки «Союза».

Старт ракеты-носителя станет последним в уходящем году. Всего за 2018 год с космодромов России было запущено 17 ракет. Еще три «Союза» отправились в космос с космодрома Куру, который располагается во Франции.