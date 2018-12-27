Вашингтон не будет торопиться с выбором нового главы Пентагона

Американский глава Дональд Трамп заявил, что не будет торопиться с выбором нового главы министерства обороны США. Заместитель министра ведомства Патрик Шанахан может стать исполняющим обязанности на долгий период. Об этом он сообщил во время поездки в Ирак с первой леди Меланьей Трамп.

Ранее стало известно, что нынешний глава министерства Джеймс Мэттис покинет пост в 2019 году из-за несоответствия интересов и взглядов с президентом. Сначала снятие полномочий должно было пройти в феврале, но позже Трамп изменил мнение, объявив, что 1 января на место поднимется заместитель министра в роли исполняющего обязанности.