Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Союз» с 28 спутниками стартовал с Восточного

«Союз» с 28 спутниками стартовал с Восточного

 Генконсульство США во Владивостоке работает, несмотря на «шатдаун»

Генконсульство США во Владивостоке работает, несмотря на «шатдаун»
Украина: Военные контролируют две трети «серой зоны» в Донбассе

Украина: Военные контролируют две трети «серой зоны» в Донбассе

 Додон надеется на очередную встречу в формате «5+2» до февраля

Додон надеется на очередную встречу в формате «5+2» до февраля
Премьер Ирака встретится с Помпео 11 января в Багдаде

Премьер Ирака встретится с Помпео 11 января в Багдаде

 Чета Трампов посетила авиабазу Рамштайн в ФРГ

Чета Трампов посетила авиабазу Рамштайн в ФРГ
«Союз» с 28 спутниками стартовал с Восточного

«Союз» с 28 спутниками стартовал с Восточного

 Генконсульство США во Владивостоке работает, несмотря на «шатдаун»

Генконсульство США во Владивостоке работает, несмотря на «шатдаун»
Украина: Военные контролируют две трети «серой зоны» в Донбассе

Украина: Военные контролируют две трети «серой зоны» в Донбассе

 Додон надеется на очередную встречу в формате «5+2» до февраля

Додон надеется на очередную встречу в формате «5+2» до февраля
Премьер Ирака встретится с Помпео 11 января в Багдаде

Премьер Ирака встретится с Помпео 11 января в Багдаде

 Чета Трампов посетила авиабазу Рамштайн в ФРГ

Чета Трампов посетила авиабазу Рамштайн в ФРГ
3:28   27 Декабря 2018
Весь мир

Вашингтон не будет торопиться с выбором нового главы Пентагона

Вашингтон не будет торопиться с выбором нового главы Пентагона

Американский глава Дональд Трамп заявил, что не будет торопиться с выбором нового главы министерства обороны США. Заместитель министра ведомства Патрик Шанахан может стать исполняющим обязанности на долгий период. Об этом он сообщил во время поездки в Ирак с первой леди Меланьей Трамп.

Ранее стало известно, что нынешний глава министерства Джеймс Мэттис покинет пост в 2019 году из-за несоответствия интересов и взглядов с президентом. Сначала снятие полномочий должно было пройти в феврале, но позже Трамп изменил мнение, объявив, что 1 января на место поднимется заместитель министра в роли исполняющего обязанности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#пентагон #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...