Более 230 тысяч россиян могут потерять работу в новом году — Минтруд

Министерство труда и социальной защиты России прогнозирует, что в 2019 году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян. «Известия» ссылаются на документ ведомства о ситуации на ранке труда и прогнозах ее развития.

В аналитической записке указано, что большинство сокращений пройдет с декабря по март. Наибольший риск остаться без работы у сотрудников финансовой, банковской и транспортной сфер и у рабочих производства электрооборудования, вычислительной и измерительной техники. Москвичи и санкт-петербуржцы больше всех подвержены сокращению.

Ведомство также отмечает, что ситуация может измениться из-за многих факторов.