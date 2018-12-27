Дипломаты: Бутина посетовала на отсутствие отопления

Пресс-служба российского посольства в США рассказала о встречи дипломатов с арестованной россиянкой Марией Бутиной. Активистка указала на низкую температуру в одиночной камере, в которой она содержится уже более трех месяцев.

В диппредставительстве отметили, что режим административной сегрегации в отношении заключенной применяется на протяжении 36 дней подряд. Однако девушка не падает духом и надеется на возвращение в Россию.

Дипломаты потребовали более гуманного обращения к Бутиной и делают все, для освобождения девушки из-под ареста. Сотрудники посольства поздравили девушку с праздниками и передали слова поддержки всех сопереживающих.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации в министерстве юстиций США. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия она признала вину по одному из пунктов обвинения, ранее были подписаны документы о сделке с прокуратурой. Следующее слушание по делу пройдет 12 февраля. Девушка с ноября находится в одиночной камере. 25 декабря срок содержания в «одиночке» продлили.