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2:46   27 Декабря 2018
Россия

Tellegram теперь нельзя найти через «Яндекс»

Tellegram теперь нельзя найти через «Яндекс»

Поисковик «Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram, так как портал попал в список запрещенной информации. Теперь при запросе «Телеграм» российская интернет-компания показывает пользователям ссылку на неофициальный ресурс. Об этом сообщает РИА Новости.

Примечательно, что в поисковик Google не стал следовать российскому законодательству и удалять портал из поисковой выдачи.

В апреле Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций инициировала блокировку Telegram в России из-за отказа предоставить ключи дешифровки Федеральной службе безопасности. Однако россияне все еще пользуются мессенджером. Роскомнадзор работает над полным запретом портала.

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Автор: Анна Манц
#telegram #роскомнадзор #телеграм #яндекс

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