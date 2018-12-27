Tellegram теперь нельзя найти через «Яндекс»

Поисковик «Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram, так как портал попал в список запрещенной информации. Теперь при запросе «Телеграм» российская интернет-компания показывает пользователям ссылку на неофициальный ресурс. Об этом сообщает РИА Новости.

Примечательно, что в поисковик Google не стал следовать российскому законодательству и удалять портал из поисковой выдачи.

В апреле Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций инициировала блокировку Telegram в России из-за отказа предоставить ключи дешифровки Федеральной службе безопасности. Однако россияне все еще пользуются мессенджером. Роскомнадзор работает над полным запретом портала.