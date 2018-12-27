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Американские матросы больше не будут сидеть на хлебе и воде в карцере

Американские матросы больше не будут сидеть на хлебе и воде в карцере

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2:32   27 Декабря 2018
Весь мир

Американские матросы больше не будут сидеть на хлебе и воде в карцере

Американские матросы больше не будут сидеть на хлебе и воде в карцере

The New York Times сообщило об изменениях в Едином кодексе военной юстиции США. С 1 января 2019 года командиры кораблей не смогут отправлять провинившихся американских матросов в карцер, где из питания предоставлены только хлеб и вода.

Часть военнослужащих Военно-морских сил США рады изменениям, однако есть моряки, которые сожалеют об утрате традиции. Такое наказание существует с 1862 года, в то время посчитали что «диета» в карцере намного гуманнее порки у мачты. Стоит заметить, что срок традиционного наказания постепенно уменьшали с 30 дней до трех, отменили кандалы и включили обязательный медицинский осмотр перед помещением.

Пока что провинившиеся имеют право на три порции хлеба в день, а также на чтение религиозной литературы. Но через пять дней это уйдет в прошлое.

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Автор: Анна Манц
#сша #вмс #наказание #карцер

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