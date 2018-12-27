США и КНР проведут торговые переговоры в январе

США и Китай проведут торговые переговоры в первой половине января. Встреча пройдет в Пекине. Об этом сообщают СМИ.

С американской стороны ожидаются заместитель представителя Америки на торговых переговорах Джеффри Герриш и замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас. Состав делегации Китайской Народной Республики еще не известен.

Ранее о переговорах сообщал глава американского Минфина Стивен Мнучин, однако он не уточнял возможных дат. Планируется проведение нескольких встреч.

В начале месяца глава США Дональд Трамп и его коллега из Китая Си Цзиньпин на саммите G20 согласились о шагах для заключения торгового контракта в течении трех месяцев.