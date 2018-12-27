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1:56   27 Декабря 2018
Весь мир

США не нравится, что страны используют их армию для защиты

США не нравится, что страны используют их армию для защиты

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не могут больше выступать в качестве «мирового защитника». Он назвал несправедливым тот факт, что «бремя полностью лежит на плечах» Вашингтона. Об этом он сообщил во время пребывания в Ираке с первой леди Меланьей Трамп.

Соединенным Штатам не нравится, что другие государства используют американских военнослужащих для собственной безопасности. Однако в случае оплаты услуг по защите, Америка готова изменить позицию.

Трамп заявил, что армия Штатов находится по всему миру, и даже в тех странах, «о которых большинство людей даже не слышало». Данный факт он оценил как смешной.

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Автор: Анна Манц
#сша #трамп #военные #защита

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