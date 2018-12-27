США не нравится, что страны используют их армию для защиты

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не могут больше выступать в качестве «мирового защитника». Он назвал несправедливым тот факт, что «бремя полностью лежит на плечах» Вашингтона. Об этом он сообщил во время пребывания в Ираке с первой леди Меланьей Трамп.

Соединенным Штатам не нравится, что другие государства используют американских военнослужащих для собственной безопасности. Однако в случае оплаты услуг по защите, Америка готова изменить позицию.

Трамп заявил, что армия Штатов находится по всему миру, и даже в тех странах, «о которых большинство людей даже не слышало». Данный факт он оценил как смешной.