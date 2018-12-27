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1:38   27 Декабря 2018
Россия

СФ: Для США безопаснее проводить операции в Сирии из Ирака

СФ: Для США безопаснее проводить операции в Сирии из Ирака

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможных операциях в Сирии с территории Ирака. Он указал, что такое решение безопасно для американцев. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Морозова, Америка выводит войска из САР, чтобы продолжить участие в конфликте. Штаты, безусловно, могут использовать Багдад, так как он крайне зависим от Вашингтона. Присутствие американской армии в Сирийской Арабской Республике «не нравится никому из активных сторонников политического урегулирования, включая Турцию».

Россия же считает любое нахождение, которое не отвечает международным правовым нормам, на сирийской земле неприемлемым. Белому дому всегда открыты «любые форматы общих усилий по политическому урегулированию в САР».

СФ: Для США безопаснее проводить операции в Сирии из Ирака

Ранее Вашингтон заявил о выводе войск с сирийской территории из-за полной победы над «Исламским государством*». 26 декабря Трамп заявил, что США могут начать проводить военные операции в Сирии с территории Ирака.

* ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сша #сирия #совфед #ирак

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