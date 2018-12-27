Украина: Военные контролируют две трети «серой зоны» в Донбассе

Советник президента, помощник главы министерства обороны Украины Юрий Бирюков заявил, что военнослужащие страны контролируют большую часть «серой зоны» в Донбассе, которая разделяет силы украинской армии, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Он указал, что с момента 2014 года ВСУ освободили и взяли под контроль две трети территории.

Границы «серой зоны» безопасности установили минские соглашения. Введение войск любой стороны на территорию означает нарушение международных договоренностей. Однако Украину это не смущает.

В момент создания вооружение сторон конфликта отдалили на 15 километров от границы, сама же зона занимает 30 километров.