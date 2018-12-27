Эксперт связал продление запрета на въезд мужчин из РФ на Украину с выборами

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал RT, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении запрета на въезд в государство мужчинам из России может быть связан с выборами. Правительство Незалежной видимо полагает, что россияне будут контролировать ход голосования, а это не нужно команде украинского лидера Петра Порошенко.

Также решение может быть продолжением санкционного давления, указал эксперт. Изначально запрет — это дополнительный пункт военного положения. Его сняли, но «психологическая напряжённость сохраняется».

26 ноября заместитель главы министерства внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил о продлении запрета на въезд мужчин, которые являются гражданами России в возрасте от 16 до 60 лет. Органы ведомства продолжают усиленно работать из-за ситуации с безопасностью. Также Порошенко объявил о прекращении военного режима в стране.