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0:35   27 Декабря 2018
Весь мир

Чета Трампов на Рождество отправились в Ирак

Чета Трампов на Рождество отправились в Ирак

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в Twitter, что президент Америки Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп в ночь на Рождество посетили Республику Ирак. Она указала, что американский глава и первая леди направились туда для встречи с армией Штатов и ее руководством.

Трампы поблагодарили военнослужащих за успешную работу и пожелали им счастливого праздника.

26 декабря глава Совета провинции республики Аль-Анбар Фархан Дулейми заявил, что американцы хотят построить военные базы в 100 километрах от границы с Сирийской Арабской Республикой. Ранее Вашингтон объявил о выводе войск из Сирии из-за полной победы над террористами.

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Автор: Анна Манц
#ирак #трамп

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