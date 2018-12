Чета Трампов на Рождество отправились в Ирак

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в Twitter, что президент Америки Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп в ночь на Рождество посетили Республику Ирак. Она указала, что американский глава и первая леди направились туда для встречи с армией Штатов и ее руководством.

Трампы поблагодарили военнослужащих за успешную работу и пожелали им счастливого праздника.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw