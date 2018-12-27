МВД хочет уточнить причины недействительности паспорта РФ

Министерство внутренних дел России решило пересмотреть список причин, по которым паспорт гражданина РФ считается недействительным. Документ находится в открытом доступе на портале проектов нормативных актов.

В реестре значатся: изменение данных, оформление на основании поддельных документов, отсутствие или лишение гражданства, выдача с нарушениями, отмена решения о приобретении паспорта РФ, получение документа лицом, которое имеет действительный паспорт, заявление об утере, истечение срока замены и невостребованность документа в течении трех лет с момента оформления.

Также ведомство хочет видоизменить последнюю страницу с информацией и напомнить россиянам, что документ необходимо заменить в течении 30 дней после достижения 20 или 45 лет и изменения данных, в том числе даты рождения, имени, фамилии, отчества и пола.