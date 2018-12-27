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0:21   27 Декабря 2018
Россия

МВД хочет уточнить причины недействительности паспорта РФ

МВД хочет уточнить причины недействительности паспорта РФ

Министерство внутренних дел России решило пересмотреть список причин, по которым паспорт гражданина РФ считается недействительным. Документ находится в открытом доступе на портале проектов нормативных актов.

В реестре значатся: изменение данных, оформление на основании поддельных документов, отсутствие или лишение гражданства, выдача с нарушениями, отмена решения о приобретении паспорта РФ, получение документа лицом, которое имеет действительный паспорт, заявление об утере, истечение срока замены и невостребованность документа в течении трех лет с момента оформления.

Также ведомство хочет видоизменить последнюю страницу с информацией и напомнить россиянам, что документ необходимо заменить в течении 30 дней после достижения 20 или 45 лет и изменения данных, в том числе даты рождения, имени, фамилии, отчества и пола.

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Автор: Анна Манц
#мвд #паспорт

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