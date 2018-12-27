Додон надеется на очередную встречу в формате «5+2» до февраля

Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду на очередную встречу в формате «5+2» в первом квартале будущего года и пожелал, «чтобы это было побыстрее» — до февраля. Он отметил позитивную динамику в отношениях с Приднестровьем.

Среди результатов глава перечислил признание дипломов, нейтральные номерные знаки, доступ фермеров республики к землям региона и прочие.

Переговоры по урегулированию в Приднестровье в формате «5+2» проходят при участии сторон конфликта — Кишинева и Тирасполя, посредников — ОБСЕ, Россия и Украина, наблюдателей — Европейский союз и США. Регион еще до распада СССР добивался выхода из состава Молдавии. В 1992 году правительство попыталось решить проблему силовым методом, с того времени Приднестровье фактически ушло из-под контроля Кишинева.