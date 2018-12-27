Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Метростроители в Петербурге завершили забастовку после того, как Беглов взял ситуацию под контроль

Метростроители в Петербурге завершили забастовку после того, как Беглов взял ситуацию под контроль

 Правительство одобрило выделение регионам денег на лекарства по социальную помощи

Правительство одобрило выделение регионам денег на лекарства по социальную помощи
Додон надеется на очередную встречу в формате «5+2» до февраля

Додон надеется на очередную встречу в формате «5+2» до февраля

 Рэперу Элджею запретили въезд на Украину

Рэперу Элджею запретили въезд на Украину
Ливан осуждает Израиль за вторжение в воздушное пространство

Ливан осуждает Израиль за вторжение в воздушное пространство

 Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии

Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии
Метростроители в Петербурге завершили забастовку после того, как Беглов взял ситуацию под контроль

Метростроители в Петербурге завершили забастовку после того, как Беглов взял ситуацию под контроль

 Правительство одобрило выделение регионам денег на лекарства по социальную помощи

Правительство одобрило выделение регионам денег на лекарства по социальную помощи
Додон надеется на очередную встречу в формате «5+2» до февраля

Додон надеется на очередную встречу в формате «5+2» до февраля

 Рэперу Элджею запретили въезд на Украину

Рэперу Элджею запретили въезд на Украину
Ливан осуждает Израиль за вторжение в воздушное пространство

Ливан осуждает Израиль за вторжение в воздушное пространство

 Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии

Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии
0:02   27 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Додон надеется на очередную встречу в формате «5+2» до февраля

Додон надеется на очередную встречу в формате «5+2» до февраля

Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду на очередную встречу в формате «5+2» в первом квартале будущего года и пожелал, «чтобы это было побыстрее» — до февраля. Он отметил позитивную динамику в отношениях с Приднестровьем.

Среди результатов глава перечислил признание дипломов, нейтральные номерные знаки, доступ фермеров республики к землям региона и прочие.

Переговоры по урегулированию в Приднестровье в формате «5+2» проходят при участии сторон конфликта — Кишинева и Тирасполя, посредников — ОБСЕ, Россия и Украина, наблюдателей — Европейский союз и США. Регион еще до распада СССР добивался выхода из состава Молдавии. В 1992 году правительство попыталось решить проблему силовым методом, с того времени Приднестровье фактически ушло из-под контроля Кишинева.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#молдавия #додон #приднестровье

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...