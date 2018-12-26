Метростроители в Петербурге завершили забастовку после того, как Беглов взял ситуацию под контроль

Строители метро в Санкт-Петербурге прекратили забастовку, которую организовали в среду по причине невыплаты заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Ранее стало известно, что около 30 рабочих ЗАО «СМУ-11 Метрострой» спустились в шахту на строящейся станции «Театральная», однако работать отказались и объявили голодовку. Строители потребовали погасить долги по заработной плате.

Администрация Петербурга отметила, что ранее ситуацию с выплатой окладов подрядным организациям «Метростроя» взял под личный контроль временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.