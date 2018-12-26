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 Правительство одобрило выделение регионам денег на лекарства по социальную помощи

Правительство одобрило выделение регионам денег на лекарства по социальную помощи
Додон надеется на очередную встречу в формате «5+2» до февраля

Додон надеется на очередную встречу в формате «5+2» до февраля

 Рэперу Элджею запретили въезд на Украину

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22:22   26 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Рэперу Элджею запретили въезд на Украину

Рэперу Элджею запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд российскому рэперу Алексею Узенюку, более известному как Элджей, на территорию страны на три года. Об этом сообщила в среду Телевизионная служба новостей украинского телеканала 1+1.

Отмечается, что Элджей давал концерт в Киеве 25 ноября.

Министерство культуры Украины летом 2015 года представило «черный список» деятелей культуры из РФ, которые «создают угрозу национальной безопасности» украинского государства. Среди попавших в список артистов Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Валерия, Юлия Чичерина и другие. В течении трех лет Минкульт Украины расширил список до 113 человек.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #сбу #элджей

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