Рэперу Элджею запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд российскому рэперу Алексею Узенюку, более известному как Элджей, на территорию страны на три года. Об этом сообщила в среду Телевизионная служба новостей украинского телеканала 1+1.

Отмечается, что Элджей давал концерт в Киеве 25 ноября.

Министерство культуры Украины летом 2015 года представило «черный список» деятелей культуры из РФ, которые «создают угрозу национальной безопасности» украинского государства. Среди попавших в список артистов Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Валерия, Юлия Чичерина и другие. В течении трех лет Минкульт Украины расширил список до 113 человек.