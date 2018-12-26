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21:56   26 Декабря 2018
Россия

Бондаренко и Харлашкин обсудили с бастующими строителями метро в Петербурге выплату зарплат

Бондаренко и Харлашкин обсудили с бастующими строителями метро в Петербурге выплату зарплат

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко и глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин сообщили бастующим работникам, как будет происходить выплата задолженности и поговорили о будущем компании. Об этом сообщает издание «Невские новости». Они заверили работников, что задержанная ранее заработная плата будет выплачена в самые ближайшие сроки.

Как отметил Харлашкин, уже первый платеж будет произведен уже сегодня, его будет достаточно для погашения задолженности по зарплате бастующим за сентябрь и октябрь. Следующие суммы должны поступить завтра. По его словам, деньги для этого есть, они находятся в казначействе, это оплата выполненных «Метростроем» работ.

Бондаренко и Харлашкин обсудили с бастующими строителями метро в Петербурге выплату зарплат

Бондаренко же подчеркнул, что в настоящее время на повестке дня стоят два важных вопроса. Первый — выплата денег, чтобы работники могли провести Новый год нормально. Второе — вместе обсудить меры по сохранению специалистов высокого класса и обеспечения их рабочими местами. В четверг в 17:00 пройдет совещание на эту тему.

Ранее в среду около 30 сотрудников утренней смены «Метростроя» спустились в шахту, но отказались работать и подниматься наверх, пока компания не выплатит им задолженность по окладам за четыре месяца.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #метро #общество

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