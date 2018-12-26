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Метростроители в Петербурге завершили забастовку после того, как Беглов взял ситуацию под контроль

 Правительство одобрило выделение регионам денег на лекарства по социальную помощи

Правительство одобрило выделение регионам денег на лекарства по социальную помощи
Додон надеется на очередную встречу в формате «5+2» до февраля

Додон надеется на очередную встречу в формате «5+2» до февраля

 Рэперу Элджею запретили въезд на Украину

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 Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии

Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии
21:37   26 Декабря 2018
Россия

МИД РФ сообщил о подготовке встречи с турецкой делегацией

МИД РФ сообщил о подготовке встречи с турецкой делегацией

Министерство иностранных дел России прорабатывает встречу с турецкой делегацией. Об этом сообщило в среду РИА Новости со ссылкой на источник в департаменте информации и печати.

Ранее в среду пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик рассказал о том, что в субботу, 29 декабря Россию посетят глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу, глава Министерства обороны страны Хулуси Акар, а также глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и пресс-секретарь главы турецкого государства Ибрагим Калын. Он отметил, что стороны обсудят в Москве ситуацию в САР.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #турция #политика

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