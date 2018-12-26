МИД РФ сообщил о подготовке встречи с турецкой делегацией

Министерство иностранных дел России прорабатывает встречу с турецкой делегацией. Об этом сообщило в среду РИА Новости со ссылкой на источник в департаменте информации и печати.

Ранее в среду пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик рассказал о том, что в субботу, 29 декабря Россию посетят глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу, глава Министерства обороны страны Хулуси Акар, а также глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и пресс-секретарь главы турецкого государства Ибрагим Калын. Он отметил, что стороны обсудят в Москве ситуацию в САР.