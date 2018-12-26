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21:30   26 Декабря 2018
Весь мир

Ливан осуждает Израиль за вторжение в воздушное пространство

Ливан осуждает Израиль за вторжение в воздушное пространство

Министерство иностранных дел Ливана осудило авиаудары Израиля по сирийской территории и заявил о нарушении резолюции 1701 ООН в связи с вторжением в свое воздушное пространство.

Накануне вечером самолеты Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по Сирии, находясь при этом в воздушном пространстве Ливана. Сирийское государственное информационное агентство SANA заявило о том, что во время атаки повреждения получил склад боеприпасов. Кроме того, ранения получили трое военнослужащих, но все же большинство израильских ракет удалось сбить. Атака длилась беспрецедентно долго — более полутора часов. 

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #израиль #ливан

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