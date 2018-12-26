Ливан осуждает Израиль за вторжение в воздушное пространство

Министерство иностранных дел Ливана осудило авиаудары Израиля по сирийской территории и заявил о нарушении резолюции 1701 ООН в связи с вторжением в свое воздушное пространство.

Накануне вечером самолеты Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по Сирии, находясь при этом в воздушном пространстве Ливана. Сирийское государственное информационное агентство SANA заявило о том, что во время атаки повреждения получил склад боеприпасов. Кроме того, ранения получили трое военнослужащих, но все же большинство израильских ракет удалось сбить. Атака длилась беспрецедентно долго — более полутора часов.