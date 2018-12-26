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21:07   26 Декабря 2018
Россия

Глава СК распорядился проверить качество расследования уголовных дел

Глава СК распорядился проверить качество расследования уголовных дел

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить качество расследования уголовных дел, которые возвращались судом или по которым оправдывали подсудимых. Об этом заявила представитель ведомства Светлана Петренко в среду.

Ранее сообщалось, что председатель Мосгорсуда Ольга Егорова раскритиковала работу следователей и прокуратуры. Она выразила недовольство частыми оправдательными приговорами.

По словам Егоровой, нужно тщательно изучить материалы данных уголовных дел, дать оценку качеству проведенного по ним предварительного следствия, обоснованности принятых решений. Кроме того, она считает, что нужно оценить профессионализм следователей, занимавшихся этими делами.

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Автор: Алла Ларионова
#ск рф #проверка #бастрыкин

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