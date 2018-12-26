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20:58   26 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Первую IT-роту создали в Белоруссии

Первую IT-роту создали в Белоруссии

Первая рота информационных технологий (IT-рота) была создана в Белоруссии на базе Военной академии, в новое подразделение ВС страны уже отобраны 40 человек.

Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства обороны республики.

В феврале глава военного ведомства Белоруссии Андрей Равков сообщил о том, что в Вооруженных силах страны появится специализированная рота. Ожидается, что она займется вопросами информационной безопасности. В июле текущего года Министерства обороны республики заявило, что собирается укомплектовать IT-роту в конце текущего года.

В среду прошло открытие компьютерной аудитории роты информационных технологий. Там военные, как рассчитывается, будут выполнять задачи нового подразделения. 

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Автор: Алла Ларионова
#минобороны #it #белоруссия

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