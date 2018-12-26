Следственную комиссию по военному положению хотят создать в Раде

Депутат Верховной рады Украины от политформирования «Оппозиционный блок» Вадим Новинский призывает создать следственную комиссию по вопросу военного положения на Украине. Об этом он написал в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета нацбезопасности и обороны парламента в среду заявил о прекращении военного положения в десяти украинских регионах. Глава Украины утверждает, что за месяц его действия была проделана немалая работа по усилению обороноспособности государства.

Парламентарий же уверен, что военное положение было введено с целью отсрочить президентские выборы и повышение рейтинга Порошенко. Многие должностные лица, отметил депутат Рады, превышали судебные полномочия и шли на должностные преступления.