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Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии

Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии

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Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии

Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии

 Делегация из Турции прибудет в Москву для обсуждения САР

Делегация из Турции прибудет в Москву для обсуждения САР
20:37   26 Декабря 2018
Весь мир

Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии

Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибудет с визитом в Турцию после Нового года, где поговорит  с турецкими официальными лицами о ситуации в Сирии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омера Челика. Ранее сегодня он также рассказал, что турецкая делегация 29 декабря прибудет в Москву, чтобы обсудить ситуацию в Сирию.

В состав делегации войдут официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акара и другие.

Американский лидер Дональд Трамп объявил 19 декабря о выводе войск США из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ (запрещена в РФ) в САР одержана.

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Автор: Арсений Аскольский

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