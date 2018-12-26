Делегация из Турции прибудет в Москву для обсуждения САР

Турецкая делегация 29 декабря прибудет в Москву, чтобы обсудить ситуацию в Сирию. Об этом сообщил пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

Днем Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил о намерении посетить в ближайшие дни российскую столицу с рабочим визитом и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения с ним ситуации в Сирии. Эрдоган заметил, что в преддверии его визита Российскую Федерацию посетит турецкая делегация. О своих планах посетить Москву также накануне заявлял глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.