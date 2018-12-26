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Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии

Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии

 Делегация из Турции прибудет в Москву для обсуждения САР

Делегация из Турции прибудет в Москву для обсуждения САР
20:33   26 Декабря 2018
Весь мир

Делегация из Турции прибудет в Москву для обсуждения САР

Делегация из Турции прибудет в Москву для обсуждения САР

Турецкая делегация 29 декабря прибудет в Москву, чтобы обсудить ситуацию в Сирию. Об этом сообщил пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

Днем Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил о намерении посетить в ближайшие дни российскую столицу с рабочим визитом и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения с ним ситуации в Сирии. Эрдоган заметил, что в преддверии его визита Российскую  Федерацию посетит турецкая делегация. О своих планах посетить Москву также накануне заявлял глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #рф #турция

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