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Делегация из Турции прибудет в Москву для обсуждения САР
20:19   26 Декабря 2018
Россия

Содержащимся в СИЗО Москвы на Новый год сделают праздничное меню — ОНК

Содержащимся в СИЗО Москвы на Новый год сделают праздничное меню — ОНК

Содержащимся в московских СИЗО на Новый года могут составить праздничное меню, а также позволить лечь спать попозже. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии(ОНК) Ивана Мельникова. По его словам, блюда приготовят из стандартных продуктов, которые едят содержащиеся в СИЗО. Однако сами блюда будут необычными, таких нет в рационе заключенных.

Кроме того, члены ОНК выдвинули инициативу сделать в СИЗО в новогоднюю ночь отбой после 01:00 мск, а не в 22:00 мск, как обычно. Оба предложения члены комиссии судили с руководством ФСИН, которое готово пойти навстречу в этих вопросах.

Уточняется, что финальное решение примут в ближайшие дни.

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Автор: Арсений Аскольский
#сизо #новый год #онк

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