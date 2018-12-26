Законодательство для интеграции Бурятии и Забайкалья в экономику ДФО примут к февралю

Законодательная база для интеграции Республики Бурятия и Забайкальского края в экономическое пространство Дальневосточного федерального округа (ДФО) должны создать и принять до конца января следующего года.

Региона смогут пользоваться особыми для Дальнего Востока инструментами развития. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 3 ноября подписал указ о передаче Бурятии и Забайкалья из состава Сибирского федерального округа (СФО) в ДФО.

Дальний Восток определен правительством РФ как приоритетная территория. На ней действуют такие механизмы, как ускоренная процедура возмещения НДС и режим свободной таможенной зоны для резидентов ТОР и ряд других льгот.