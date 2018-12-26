Украина в ноябре увеличила госдолг почти на 500 млн долларов

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в ноябре этого года вырос на 0,44 млрд и составил 74,76 млрд долларов. Об этом в среду сообщили в Министерстве финансов Украины.

По информации ведомства, на внешний долг пришлось примерно 65% от этой суммы, а другая часть - внутренние займы Украины.

Ранее в декабре Всемирный банк предоставил Украине кредитные гарантии на сумму в 750 млн долларов, а уже на следующий день Минфин страны разместил выпуск облигаций внутреннего госзайма почти на 20 млрд гривен, что составляет около 722,4 млн долларов.