Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Содержащимся в СИЗО Москвы на Новый год сделают праздничное меню — ОНК

Содержащимся в СИЗО Москвы на Новый год сделают праздничное меню — ОНК

 Законодательство для интеграции Бурятии и Забайкалья в экономику ДФО примут к февралю

Законодательство для интеграции Бурятии и Забайкалья в экономику ДФО примут к февралю
Следственную комиссию по военному положению хотят создать в Раде

Следственную комиссию по военному положению хотят создать в Раде

 Украина в ноябре увеличила госдолг почти на 500 млн долларов

Украина в ноябре увеличила госдолг почти на 500 млн долларов
Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии

Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии

 Делегация из Турции прибудет в Москву для обсуждения САР

Делегация из Турции прибудет в Москву для обсуждения САР
Содержащимся в СИЗО Москвы на Новый год сделают праздничное меню — ОНК

Содержащимся в СИЗО Москвы на Новый год сделают праздничное меню — ОНК

 Законодательство для интеграции Бурятии и Забайкалья в экономику ДФО примут к февралю

Законодательство для интеграции Бурятии и Забайкалья в экономику ДФО примут к февралю
Следственную комиссию по военному положению хотят создать в Раде

Следственную комиссию по военному положению хотят создать в Раде

 Украина в ноябре увеличила госдолг почти на 500 млн долларов

Украина в ноябре увеличила госдолг почти на 500 млн долларов
Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии

Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии

 Делегация из Турции прибудет в Москву для обсуждения САР

Делегация из Турции прибудет в Москву для обсуждения САР
19:23   26 Декабря 2018
Россия

Госпогранслужба Украины рассказала о порядке въезда граждан РФ после отмены военного положения

Госпогранслужба Украины рассказала о порядке въезда граждан РФ после отмены военного положения

Россияне при пересечении границы Украины должны объяснять, для чего они прибыли в страну, несмотря на прекращение режима военного положения.

Порядок въезда на Украину для мужчин из РФ рассказал журналисту ФАН начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, россиянам могу могут в любой момент отказать в пересечении границы, если они не смогу четко сформулировать цель поездки. Это касается и тех, кто ранее нарушал законодательство Украины.

С начала введения военного положения погранслужба Украины не впустила в страну 2600 граждан РФ, добавил Демченко.   

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #украина #погранслужба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...