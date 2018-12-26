Госпогранслужба Украины рассказала о порядке въезда граждан РФ после отмены военного положения

Россияне при пересечении границы Украины должны объяснять, для чего они прибыли в страну, несмотря на прекращение режима военного положения.

Порядок въезда на Украину для мужчин из РФ рассказал журналисту ФАН начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, россиянам могу могут в любой момент отказать в пересечении границы, если они не смогу четко сформулировать цель поездки. Это касается и тех, кто ранее нарушал законодательство Украины.

С начала введения военного положения погранслужба Украины не впустила в страну 2600 граждан РФ, добавил Демченко.