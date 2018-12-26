Владелец судна «Механик Погодин» обжалует решение суда Украины до 10 января

Владелец российского судна «Механик Погодин», которое находится в порту Херсона уже несколько месяцев, обжалует до 10 января решение украинского суда, который отклонил иск о снятии ареста с судна.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Волжское пароходство». В компании рассказали, что владелец судна понес ущерб в миллион долларов, в том числе и-за упущенной выгоды от простоя в порту.

Ранее Херсонский окружной административный суд Украины отклонил иск о снятии ареста с «Механика Погодина». Ответчики —госпогранслужба Украины, капитан порта Херсон и так называемое представительство президента Украины в Крыму.

В пресс-службе добавили, что прогнозировать выход судна из порта невозможно, поскольку он зависит от результата разрешения спора в судах. Компания все еще надеется на справедливое рассмотрение дела.

Судно «Механик Погодин» с 12 членами экипажа находится в морском порту Херсона с августа. По словам Киева, танкер принадлежит российской компании «ВЭБ-Лизинг», которая входит в санкционный список Украины.