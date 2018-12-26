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19:07   26 Декабря 2018
Россия

Владелец судна «Механик Погодин» обжалует решение суда Украины до 10 января

Владелец судна «Механик Погодин» обжалует решение суда Украины до 10 января

Владелец российского судна «Механик Погодин», которое находится в порту Херсона уже несколько месяцев, обжалует до 10 января решение украинского суда, который отклонил иск о снятии ареста с судна.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Волжское пароходство». В компании рассказали, что владелец судна понес ущерб в миллион долларов, в том числе и-за упущенной выгоды от простоя в порту.

Ранее Херсонский окружной административный суд Украины отклонил иск о снятии ареста с «Механика Погодина». Ответчики —госпогранслужба Украины, капитан порта Херсон и так называемое представительство президента Украины в Крыму.

В пресс-службе добавили, что прогнозировать выход судна из порта невозможно, поскольку он зависит от результата разрешения спора в судах. Компания все еще надеется на справедливое рассмотрение дела.

Судно «Механик Погодин» с 12 членами экипажа находится в морском порту Херсона с августа. По словам Киева, танкер принадлежит российской компании «ВЭБ-Лизинг», которая входит в санкционный список Украины.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #украина #херсон #механик погодин

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