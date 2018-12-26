Российские компании построят аэропорт в САР

Российские компании возведут аэропорт в городе Тартус в Сирии и совместный завод по производству вакцин в рамках заключенных в ходе заседания межправительственной комиссии договоренностей. Об этом рассказал сирийскому изданию al-Watan глава Управления по планированию и международному сотрудничеству Сирии Имад ас-Сабуни.

По результатам 11-го заседания межправительственной комиссии (МПК) Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики 13-14 декабря делегации подписали протокол, а также ряд двусторонних документов. В итоговый протокол попало три десятка инвестиционных проектов. Реализовать эти проекты планируется с 2019 по 2021 годы, подчеркнул глава Управления.