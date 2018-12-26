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 Законодательство для интеграции Бурятии и Забайкалья в экономику ДФО примут к февралю

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Следственную комиссию по военному положению хотят создать в Раде

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19:30   26 Декабря 2018
Весь мир

Российские компании построят аэропорт в САР

Российские компании построят аэропорт в САР

Российские компании возведут аэропорт в городе Тартус в Сирии и совместный завод по производству вакцин в рамках заключенных в ходе заседания межправительственной комиссии договоренностей. Об этом рассказал сирийскому изданию al-Watan глава Управления по планированию и международному сотрудничеству Сирии Имад ас-Сабуни.

По результатам 11-го заседания межправительственной комиссии (МПК) Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики 13-14 декабря делегации подписали протокол, а также ряд двусторонних документов. В итоговый протокол попало три десятка инвестиционных проектов. Реализовать эти проекты планируется с 2019 по 2021 годы, подчеркнул глава Управления.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сирия #политика

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