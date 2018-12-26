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18:53   26 Декабря 2018
Россия

Путин предложил бизнесменам участвовать в развитии рынка газомоторного топлива

Путин предложил бизнесменам участвовать в развитии рынка газомоторного топлива

Российский лидер Владимир Путин предложил предпринимателям поучаствовать в развитии рынка экологичного газомоторного топлива. Президент подчеркнул, что такие проекты должны иметь экономическую выгоду, они не будут навязываться.

Слова Путина на встрече с представителями деловых кругов​​​ РФ приводит РИА Новости. Лидер отметил, что такая инициатива особенно актуальна в индустриальных центрах России. Речь идет о возведении инфраструктуры, сети заправочных станций, а также о переводе общественного и коммунального транспорта на сжиженный природный газ.

Путин подчеркнул, что для реализации проектов нужно оценить их рентабельность.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #топливо #бизнес

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