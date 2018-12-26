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 Законодательство для интеграции Бурятии и Забайкалья в экономику ДФО примут к февралю

Законодательство для интеграции Бурятии и Забайкалья в экономику ДФО примут к февралю
Следственную комиссию по военному положению хотят создать в Раде

Следственную комиссию по военному положению хотят создать в Раде

 Украина в ноябре увеличила госдолг почти на 500 млн долларов

Украина в ноябре увеличила госдолг почти на 500 млн долларов
Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии

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 Делегация из Турции прибудет в Москву для обсуждения САР

Делегация из Турции прибудет в Москву для обсуждения САР
18:54   26 Декабря 2018
Россия

Сайт конкурса «Мисс «Подмосковье сегодня» атаковали хакеры

Сайт конкурса «Мисс «Подмосковье сегодня» атаковали хакеры

Официальный сайт конкурса «Мисс «Подмосковье сегодня» атаковали хакеры. В результате кибератаки у некоторых участниц «скрутили» голоса, другим, наоборот, добавили по несколько тысяч. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» в среду.

Организатор конкурса Любовь Королева заявила, что первое письмо об атаке получила от одной из участниц конкурса, которая пожаловалась на уменьшение числа лайков. Вскоре и другие участницы конкурса сообщили о подобной проблеме. Программисты выяснили, что атака произошла в середине декабря. Найти виновного вряд ли удастся, отметила Королева. Она добавила, что организаторы расстроены таким поворотом и хотят, чтобы конкурс был честным.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #хакеры #общество

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