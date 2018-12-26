Официальный сайт конкурса «Мисс «Подмосковье сегодня» атаковали хакеры. В результате кибератаки у некоторых участниц «скрутили» голоса, другим, наоборот, добавили по несколько тысяч. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» в среду.

Организатор конкурса Любовь Королева заявила, что первое письмо об атаке получила от одной из участниц конкурса, которая пожаловалась на уменьшение числа лайков. Вскоре и другие участницы конкурса сообщили о подобной проблеме. Программисты выяснили, что атака произошла в середине декабря. Найти виновного вряд ли удастся, отметила Королева. Она добавила, что организаторы расстроены таким поворотом и хотят, чтобы конкурс был честным.