Избирательная система перестанет быть нервной

Заместитель председателя парламентского комитета по образованию и науке Любовь Духанина (ЕР) поддержала инициативу главы ЦИК Эллы Памфиловой исключить учителей из составов избирательных комиссий. Как объяснила парламентарий «Политике Сегодня», у педагогов и без выборов хватает забот: воспитание, внеклассная работа, общение с родителями, растущий ворох документов, отчетов и многое другое.

«Прибавим ко всему перечисленному привлечение учителей к выборам и к проведению экзаменов – в сумме получается колоссальная нагрузка до 70 часов в неделю», - объясняет Духанина.

Выборные обязанности нервируют учителей, в школах возникают конфликты, что показывают данные опросов среди старшеклассников, которые проводил ОНФ совместно с Фондом «Национальные ресурсы образования».

«А случаи обвинения школы в организации подтасовок на выборах учащиеся воспринимают крайне болезненно», - заметила депутат.

Пресечение любых манипуляций с бюллетенями вкупе с работой общественных наблюдателей на участках, видеофиксацией, оперативным информированием о количестве проголосовавших в каждом регионе сделает выборы открытыми и прозрачными, уверена парламентарий.