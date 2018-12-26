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18:39   26 Декабря 2018
Россия

Избирательная система перестанет быть нервной

Избирательная система перестанет быть нервной

Заместитель председателя парламентского комитета по образованию и науке Любовь Духанина (ЕР) поддержала инициативу главы ЦИК Эллы Памфиловой исключить учителей из составов избирательных комиссий. Как объяснила парламентарий «Политике Сегодня», у педагогов и без выборов хватает забот: воспитание, внеклассная работа, общение с родителями, растущий ворох документов, отчетов и многое другое.

«Прибавим ко всему перечисленному привлечение учителей к выборам и к проведению экзаменов – в сумме получается колоссальная нагрузка до 70 часов в неделю», - объясняет Духанина.

Избирательная система перестанет быть нервной

Выборные обязанности нервируют учителей, в школах возникают конфликты, что показывают данные опросов среди старшеклассников, которые проводил ОНФ совместно с Фондом «Национальные ресурсы образования».

«А случаи обвинения школы в организации подтасовок на выборах учащиеся воспринимают крайне болезненно», - заметила депутат.

Избирательная система перестанет быть нервной

Пресечение любых манипуляций с бюллетенями вкупе с работой общественных наблюдателей на участках, видеофиксацией, оперативным информированием о количестве проголосовавших в каждом регионе сделает выборы открытыми и прозрачными, уверена парламентарий.

«Важно, чтобы и сами избиратели могли проголосовать в дружелюбной, комфортной атмосфере», - заключила Духанина.

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Автор: Максим Сахаров
#выборы #цик #учителя #фальсификации

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