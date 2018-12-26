Экс-заключенная рассказала об ужасах в мордовской ИК

УФСИН признала ряд нарушений, в том числе наличие рабского труда, в мордовской женской колонии № 14 в декабре. ИК получила печальную известность пять лет назад, когда о ней рассказала отбывающая срок Надежда Толоконникова из группы Pussy Riot.

Колония тогда подала в суд на Толоконникову, позже в ней сменился начальник. Теперь же ФСИН фактически подтвердило, что те порядки, о которых писала активистка, существуют до сих пор.

Журналист News.ru побеседовал с женщиной, которая находилась в 14-й колонии Мордовии почти одновременно с Толоконниковой. О крае лагерей в Зубово-Полянском районе Мордовии стало известно в 2013 году, когда было опубликовано письмо Толоконниковой о происходящем в мордовском ИК-14 УФСИН.

По словам активистки, заключенные трудились на швейном производстве по 16−17 часов в день, в ИК творился голод, холод и расправы над неугодными.

В конце 2018 года прошла внезапная проверки ФСИН, материалы переданы в СК РФ. Сотрудники колонии пытались уничтожить следы нарушений прямо на глазах у комиссии. По словам замдиректора ФСИН Валерий Максименко, заключенные должны были работать по 18 часов в день.

Портал News.ru связался с Геленой Алексеевой, которая отбыла срок ИК-14 с 2013 по 2015 год. Она подтвердила данные о нечеловеческих условиях труда, а также раскрыла подробности о быте в злосчастной колонии.

По ее словам, швейная бригада из заключенных должна была выполнить дневную норму выработки — 100−150 костюмов за смену. За промедление били. Заплата в колонии составляла 350−400 рублей в месяц.

Женщин привлекали на тяжелейшие хозработы. Так, Гелена Алексеева перетаскивала электрические опорные столбы с неизвестной целью, еще нужно было колоть лед лопатой и перетаскивать снег. Тех, кто не завершил работы, не пускали в барак.

Заключенные жили в двухэтажнном бараке, который практически не отапливается, не имел удобств. В нем жило 100 человек. В баню ходили раз в неделю на 15 минут, а все вещи выдавались в одном экземпляре.

24 декабря 2018 года заместитель директора ФСИН Валерий Максименко рассказал об уголовном деле о преступлениях должностных лиц в мордовских ИК. Накажут всю верхушку, вплоть до руководителя республиканского управления ФСИН.