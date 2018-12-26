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 Законодательство для интеграции Бурятии и Забайкалья в экономику ДФО примут к февралю

Законодательство для интеграции Бурятии и Забайкалья в экономику ДФО примут к февралю
Следственную комиссию по военному положению хотят создать в Раде

Следственную комиссию по военному положению хотят создать в Раде

 Украина в ноябре увеличила госдолг почти на 500 млн долларов

Украина в ноябре увеличила госдолг почти на 500 млн долларов
Болтон посетит после Нового года Турцию для обсуждения Сирии

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 Делегация из Турции прибудет в Москву для обсуждения САР

Делегация из Турции прибудет в Москву для обсуждения САР
18:00   26 Декабря 2018
Россия

Россия не станет впадать в изоляционизм в сфере экономики — Путин

Россия не станет впадать в изоляционизм в сфере экономики — Путин

Россия не планирует возводить искусственные барьеры для международного сотрудничества в сфере экономики, заявил российский глава Владимир Путин на встрече с предпринимателями РФ.

Об этом сообщает ТАСС. Президент подчеркнул, что изоляционизм будет сдерживать развитие России. По словам Путина, Россия вместе с партнерами по ЕАЭС открыта для торговых, технологических и инвестиционных обменов, а также для кооперации.

Президент пообещал поддерживать экспортеров, прежде всего в несырьевом и аграрном секторах, а также  в высокотехнологичных областях. Лидер РФ надеется, что это отразится в деятельности правительства.

Путин призвал ускорить темпы развития промышленности, укрепить собственную научную и техбазу, содействовать освоению компаниями РФ новых рынков внутри страны и за границей

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Автор: Арсений Аскольский

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