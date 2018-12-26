Россия не станет впадать в изоляционизм в сфере экономики — Путин

Россия не планирует возводить искусственные барьеры для международного сотрудничества в сфере экономики, заявил российский глава Владимир Путин на встрече с предпринимателями РФ.

Об этом сообщает ТАСС. Президент подчеркнул, что изоляционизм будет сдерживать развитие России. По словам Путина, Россия вместе с партнерами по ЕАЭС открыта для торговых, технологических и инвестиционных обменов, а также для кооперации.

Президент пообещал поддерживать экспортеров, прежде всего в несырьевом и аграрном секторах, а также в высокотехнологичных областях. Лидер РФ надеется, что это отразится в деятельности правительства.

Путин призвал ускорить темпы развития промышленности, укрепить собственную научную и техбазу, содействовать освоению компаниями РФ новых рынков внутри страны и за границей