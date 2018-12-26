Источник: Беглов решит проблемы голодающих строителей метро

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов взял под контроль и пообещал решить проблемы бастующих сотрудников «СМУ-11 Метрострой». Об этом сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Строители метрополитена из СМУ-11 Метростроя объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты, которую они не получают уже на протяжении нескольких месяцев. По информации источника агентства, работники в среду, 26 декабря спустились в шахту, но отказались работать, начав первый день голодовки. Они заявляют, что не намерены подниматься на поверхность, пока не получат причитающиеся им деньги. Всего в забастовке под землей участвуют 25 человек. Отмечается, что Метрострой задерживает зарплату рабочим уже четыре месяца.

Стоит отметить, что Метрострой курировал ушедший в среду в отставку вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. При этом отставку его отправил непосредственно сам Беглов, который теперь намерен разобраться с проблемами, возникшими в результате работы бывшего вице-губернатора.