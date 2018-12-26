Порошенко русофобский календарь перевернет и снова санкции в Москву

Депутаты Госдумы, побывавшие в Донецке и Луганске в качестве международных наблюдателей на выборах глав самопровозглашенных республик, прокомментировали «Политике Сегодня» анонсированные президентом Петром Порошенко санкции.

Наказать российских парламентариев за участие в политической жизни республик решил Совет национальной обороны и безопасности Украины. Под ограничения попадут те, кто помогал проводить «незаконные выборы в подконтрольных сепаратистам районах». Речь идет о членах фракций ЛДПР и «Единая Россия». Народных избранников реакция Киева не напугала.

«На Донбасс я и без разрешения Порошенко могу съездить», - рассмеялся член ЛДПР Алексей Диденко, побывавший в Донецке в ноябре этого года.

Его сопартиец, рапортовавший осенью об огромной явке на Луганщине, Александр Старовойтов не исключает, что окажется в украинских санкционных списках. Но тоже не переживает на этот счет.

«Когда вопрос стоит попасть под санкции или защитить нашу позицию - русский мир, то совершенно очевидно, что эта позиция мне гораздо ближе. Не исключаю, что в этот список могут попасть мои коллеги, которые посещали территорию Донбасса. Ожидаемо и ничего не пугает», - заверил депутат.

Казачий генерал в прошлом, депутат Госдумы в настоящем Виктор Водолацкий, у которого за плечами тоже есть опыт работы наблюдателем в Донбассе, рассказал об особом антироссийском календаре Петра Порошенко.

«Этот календарь Порошенко четко исполняет. – заверил единоросс. – Проснулся утром, посмотрел, что написали советники из Госдепа и работает. Так называемая дорожная карта полного разрыва отношений с Россией различными методами, что и делает сегодня Порошенко успешно в глазах его консультантов. На депутатах это не отразиться. Пустой звук в темном лесу».

В подтверждение своих слов Водолацкий напомнил, что Киев после 2014 года внес в санкционные списки «более 80%» российских парламентариев. Политическая деятельность, социальный статус и качество жизни последних не пострадали.

«Еще раз отметиться русофобскими заявлениями, которыми сегодня пестрит проправительственная пресса и соцсети Украины», - оценил значение анонсированных санкций депутат.

Выборы руководителей самопровозглашенных Луганской и Донцкой народных республик состоялись 11 ноября. В Донецке победил исполняющий обязанности руководителя республики Денис Пушилин, который занял пост после гибели Александра Захарченко. В соседнем Луганске большинство граждан отдали свои голоса за кандидатуру Леонида Пасечника, который возглавил республику годом ранее после отставки Игоря Плотницкого. Киев и Евросоюз волеизъявление жителей республик не признали.