Ребенок-мигрант, задержанный с отцом, умер в США

Восьмилетний мальчик из Гватемалы, который находился в центре для нелегальных мигрантов, умер в Соединенных Штата.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на миграционную службу. Как рассказал конгрессмен от штата Техас Хоакина Кастро, ребенка звали Фелипе Алонсо-Гомес. Случай смерти ребенка-мигранта в США второй за месяц. В середине декабря скончалась в больнице города Эль-Пасо семилетняя девочка из Гватемалы.

Алонсо-Гомес был задержан с отцом в техасском городе Эль-Пасо. Их доставили в местный центр для нелегальных мигрантов, там они жили два дня. После они находились в КПП Эль-Пасо следующие два дня.

22 декабря их перевели в КПП в штате Нью-Мексико. В понедельник, 24 декабря, сотрудник погранслужбы заметил, что мальчик кашляет и имеет нездоровый блеск в глазах. Ребенка с отцом доставили в городскую больницу. Местные врачи решили, что у него обычная простуда и прописали парацетамол.

Даже не смотря на появившийся у мальчика сильный жар(39,4°С) его выписали, прописав для лечения антибиотики и ибупрофен. Ребенку стало хуже и его вновь отправили в больницу. В пути мальчика вырвало, он потерял сознание. Врачам не удалось его спасти.

По данным погранслужбы, причина смерти пока не установлена. Отец ребенка все еще находится в США.