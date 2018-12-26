Британская газета The Times сообщила, что на стороне украинских силовиков воюют боевики, которых готовили в лагерях террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Как сообщила «ПолитРоссия», речь идет о батальоне «Шейх Мансур», руководит которым Муслим Чеберлоевский. Отряд является частью Добровольческого украинского корпуса. Боевики рассказали изданию, что их готовили на Ближнем Востоке.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов напомнил изданию о запрещенной в РФ «Партии исламского освобождения». Он напомнил, что в Крыму до 2014 года базировалась еще одна организация, которую поддерживал Киев. Боевики поддерживал Евромайдан, а после этих событий разместились в Бердянске. Так что тут нет ничего удивительного в том, что ВСУ привлекают на службу боевиков из террористических группировок, отметил Орлов.

По словам эксперта, радикалы базируются под Мариуполем. Там же, как сообщала разведка самопровозглашенной ДНР, ВСУ планируют атаку на Донбасс. Орлов считает, что боевиков под Бердянском переобучают и отправляют в разные подразделения.

Аналитик полагает, что западные страны постоянно используют такую тактику для начала конфликта. Появление террористов в регионе и отсутствие реакции на это со стороны власти — единый элемент одного плана.