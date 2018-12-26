Европейские лоукостеры могут появиться в Калининграде

Глава Калининградской области Антон Алиханов предложил пригласить ряд европейских лоукостеров работать в калининградском аэропорту Храброво.

Об этом сообщает издание «Русский Запад». Поручение о рассмотрении приглашений для перевозчиков губернатор дал на заседании областного правительства во вторник, 25 декабря.

Он обратился к зампредседателя правительства Калининградской области Александру Рольбинову и подчеркнул, что из городов запада Европы в Калининграде можно пересаживаться.

Реконструированный аэропорт Храброво с 2018 года может принимать любые самолеты. По результатам голосования по проекту «Великие имена» воздушная гавань получила имя Елизаветы Петровны. Официального присвоения пока не произошло.