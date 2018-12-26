Депутат Рашкин назвал дикостью отказ российского суда от иска к США

Адвокат бухгалтера Федерального агентства новостей (ФАН) Елены Хусяйновой, которую власти США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, намерен обжаловать отказ Сестрорецкого суда в принятии иска к Минюсту США. Женщина требовала российскую Фемиду признать незаконной публикацию в интернете ее персональных данных и обвинений в том, что она якобы организовала российское вмешательство в американские выборы. В иске просила удалить с сайта ее личную информацию, отозвать обвинение, а также компенсировать моральный вред в размере пяти миллионов рублей.

Однако суд в Сестрорецке не стал принимать иск, перенаправив женщину в американский суд. Как отметил защитник Хусяйновой Константин Александров, поездка в Штаты грозит ей немедленным задержанием.

«Насколько это возможно, если, попадая в Америку, любой гражданин, против которого выдвинуты такие обвинения, тут же окажется под стражей? Фактически человека сразу посылают в американскую тюрьму», — сказал Александров (цитата по ФАН).

Почетный адвокат России, юрист-международник Валерий Ванин в комментарии для ИА «Политика Сегодня» предложил еще один вариант — нанять законного представителя.

«Она может заключить соглашение с законным представителем. И, находясь в России, успешно вести дела в США. Это нормальная практика»,- считает Ванин.

Правда, спецпредставителя придется нанимать за свой счет. И платить ему совсем не рублями.

«Я думаю, что россиянке стоит выбрать из двух зол наименьшее: проиграть процесс. Так как худший вариант — тюремное заключение на территории иностранного государства», — рассуждает Ванин.

В американский суд, разумеется через спецпредставителя, направил бухгалтера, намеренную отстоять свое честное имя, и доцент юридического факультета МГУ Глеб Богуш.

«Суд в одной стране не может рассматривать иски к иностранному государству. Иначе суды во всем мире занимались бы этим. Это очень удобная форма, которая привела бы к полному хаосу. Надо обращаться по подсудности, в американские суды», — считает Богуш.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин за сухими юридическими понятиями разглядел судьбу конкретного человека, который оказался в очень непростой ситуации. Ведь выезд в любую страну грозит Хусяйновой задержанием и передачей американским властям. Такие примеры уже были с Виктором Бутом (его США передали власти Таиланда) и Константином Ярошенко (был задержан в Либерии).

«Это прямой показатель того, что граждане РФ в нашем государстве никому не нужны, - возмущен Рашкин. - Мы восхищаемся другими станами, где если случилось какое-то несчастье, подключаются сразу все силы государства. А у государства много рычагов: и посольства, и спецпредставители, торговые, адвокатские палаты. Уйма структур, которые живут на деньги налогоплательщиков. Но палец о палец не ударили для того, чтобы помочь гражданке РФ. Дикость. Полное непонимание, кто они и кому они служат. А служить они должны гражданам РФ, которые попадают в такую беду».

Мнение депутата совпало с мнением адвоката Хусяйновой, который заявил, что «российские суды не настроены на то, чтобы помогать гражданам РФ в защите от произвола США».

Константин Александров подчеркнул, что в иске оспаривается размещение на сайте персональных данных Хусяйновой и сведений , порочащих ее честь и деловую репутацию. Гражданско-процессуальный кодекс РФ позволят защищаться по месту жительства.