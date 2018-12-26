Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что в организации намерены следить за развитием ситуации.

Сечин рассказал, что повышение Федеральной резервной системой США ключевой ставки выманило с рынка финансовых спекулянтов. Глава «Роснефти» напомнил о договоре с ОПЕК+, согласно которому стоимость нефти не должна снижаться. Сечин пояснил, что здесь задействованы различные факторы, которые регулируются договором.

Сечин добавил, что рост цен на бензин в наступающем году большим не будет. На них не отразятся повышение НДС и акцизы.

Глава «Роснефти» добавил, что бюджет компании на 2019 год рассчитывает цену на нефть на уровне 50–53 долларов за баррель.