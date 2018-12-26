Нежелание связываться с США: Адвокат Хусяйновой объяснил отказ в иске к американскому Минюсту

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга отказался принимать иск Елены Хусяйновой к Министерству юстиции США, в котором бухгалтер ФАН просит защитить ее честь, достоинство и деловую репутацию и компенсировать моральный вред на сумму в размере пяти миллионов рублей.

В иске, который женщина подала по месту регистрации, она просит российский суд признать незаконным размещение в сети данных, которые являются ложными и порочат ее честь, достоинство и деловую репутацию. Речь идет об обвинении, опубликованном на сайте американского ведомства 19 октября 2018 года. Согласно этому заключению, бухгалтер ФАН якобы вела в социальных сетях информационную войну против властей США, а также организовала «российское вмешательство» в выборы президента страны в 2016 году.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что истец требует удалить ее персональные данные с сайта Минюста США, отозвать обвинение и компенсировать моральный ущерб, оспаривая обвинение.

Отмечается, что Сестрорецкий районный суд отказал бухгалтеру в принятии иска в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 134 ГПК Российско Федерации, так как заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, рассматривается и разрешается в ином судебном порядке.

При этом, адвокат Елены Хусяйновой Константин Александров заявил о том, отказ обоснован тем, что, по сути, от уголовного преследования надо защищаться в уголовном порядке, однако это объяснение имеет лишь формальный характер. А на самом деле, уверен юрист, причина отказа объяснима нежеланием российских судей связываться с американским ведомством.

Александров подчеркнул, что намерен обжаловать решение Сестрорецкого суда, так как основания, указанные в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, не соответствуют законодательству РФ.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что российских граждан не хотят защищать в родной стране, когда власти другого государства нарушат их права. По его мнению, необходим какой-то закон, который защитит россиян на родине от необоснованных обвинений со стороны Соединенных Штатов.