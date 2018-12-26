МИД РФ: Авиаудары Израиля по Сирии нарушают суверенитет страны

Москва серьезно озабочена произошедшим инцидентом, заявили в Министерстве иностранных дел России. Об этом сообщили РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что атаки Израиля по сирийской территории грубо нарушают суверенитет страны и несколько резолюций ООН, в частности, №1701.

СМИ сообщали, что Израиль накануне снова атаковал Сирию. Авиаудар длился 90 минут. Нападение при этом проходило со стороны Ливана. Снаряды попали по целям в западных пригородах Дамаска.