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16:27   26 Декабря 2018
Россия

МИД РФ: Авиаудары Израиля по Сирии нарушают суверенитет страны

МИД РФ: Авиаудары Израиля по Сирии нарушают суверенитет страны

Москва серьезно озабочена произошедшим инцидентом, заявили в Министерстве иностранных дел России. Об этом сообщили РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что атаки Израиля по сирийской территории грубо нарушают суверенитет страны и несколько резолюций ООН, в частности, №1701.

СМИ сообщали, что Израиль накануне снова атаковал Сирию. Авиаудар длился 90 минут. Нападение при этом проходило со стороны Ливана. Снаряды попали по целям в западных пригородах Дамаска.

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Автор: Павел Никифоров
#сирия #израиль #мид рф

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