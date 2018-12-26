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16:17   26 Декабря 2018
Россия

Минздрав опроверг сообщения СМИ о планах запретить курение с 2025 года

Минздрав опроверг сообщения СМИ о планах запретить курение с 2025 года

Минздрав с удивлением ознакомился с сообщениями, в которых указывалось на то, что Минздрав России, якобы, выступает с инициативой запретить табак после 2050 года. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В министерстве отмечают, что в обоснование данного утверждения журналисты дают ссылки на проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России. Такой проект действительно существует. Он уже поддержан Минспортом, Минкультом, Минпросвещения, Росстатом и ФНС. Однако о запрете курения в документе не говорится.

В концепции указано, что в качестве целевых ориентиров при реализации мероприятий по снижению потребления табака в стране на долгосрочную перспективу к  2050 году должно стать снижение распространенности потребления табака среди населения до пяти процентов и «последующее рассмотрение вопроса о поэтапном выведении из оборота табачной продукции».

«Таким образом, Концепция не содержит утверждений о запрете табака с 2050 года, а содержит существенно более важную вещь – стратегическую задачу снизить его потребление», — пояснили в Минздраве.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #минздрав #антитабачная концепция

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