Минздрав опроверг сообщения СМИ о планах запретить курение с 2025 года

Минздрав с удивлением ознакомился с сообщениями, в которых указывалось на то, что Минздрав России, якобы, выступает с инициативой запретить табак после 2050 года. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В министерстве отмечают, что в обоснование данного утверждения журналисты дают ссылки на проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России. Такой проект действительно существует. Он уже поддержан Минспортом, Минкультом, Минпросвещения, Росстатом и ФНС. Однако о запрете курения в документе не говорится.

В концепции указано, что в качестве целевых ориентиров при реализации мероприятий по снижению потребления табака в стране на долгосрочную перспективу к 2050 году должно стать снижение распространенности потребления табака среди населения до пяти процентов и «последующее рассмотрение вопроса о поэтапном выведении из оборота табачной продукции».