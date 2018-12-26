Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

Независимая избирательная комиссия Афганистана отложит на три месяца назначенные на 20 апреля выборы главы государства. Об этом в среду сообщает телеканал 1TVnews со ссылкой на осведомленные источники в избиркоме. По его данным, официально о переносе выборов объявят 27 декабря этого года.

Такое решение связано с преобразованиями избирательных структур, которые призваны исключить технические и организационные проблемы, возникшие на парламентских выборах в Афганистане в минувшем октябре. Также отсрочку решили взять по причине подготовки переговоров по мирному с соглашению с радикалами.