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16:27   26 Декабря 2018
Весь мир

Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

Независимая избирательная комиссия Афганистана отложит на три месяца назначенные на 20 апреля выборы главы государства. Об этом в среду сообщает телеканал 1TVnews со ссылкой на осведомленные источники в избиркоме. По его данным, официально о переносе выборов объявят 27 декабря этого года.

Такое решение связано с преобразованиями избирательных структур, которые призваны исключить технические и организационные проблемы, возникшие на парламентских выборах в Афганистане в минувшем октябре. Также отсрочку решили взять по причине подготовки переговоров по мирному с соглашению с радикалами.

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Автор: Алла Ларионова
#выборы #афганистан

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