Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*

Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщил об этом, сославшись на источники в сирийском Идлибе.

Как отметили РИА Новости, «Джебхат ан-Нусра», сменившая название на «Хайат Тахрир аш-Шам»*, воевала против другой террористической группировки «Исламское государство»*. Во время боев в плен могли быть взяты участники ИГ.

Телеканал сообщил, что наемники боролись на стороне «Исламского государства» в Сирии. Их объявили в международный розыск, в том числе, по предложению Анкары.

*«Джебхат ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам», «Исламское государство», ИГ — террористические организации, запрещенные в РФ.