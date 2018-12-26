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Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

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 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

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Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

 Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*

Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*
16:02   26 Декабря 2018
Весь мир

Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*

Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*

Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщил об этом, сославшись на источники в сирийском Идлибе.

Как отметили РИА Новости, «Джебхат ан-Нусра», сменившая название на «Хайат Тахрир аш-Шам»*, воевала против другой террористической группировки «Исламское государство»*. Во время боев в плен могли быть взяты участники ИГ.

Телеканал сообщил, что наемники боролись на стороне «Исламского государства» в Сирии. Их объявили в международный розыск, в том числе, по предложению Анкары.

*«Джебхат ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам», «Исламское государство», ИГ — террористические организации, запрещенные в РФ.

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Автор: Павел Никифоров
#сирия #турция #террористы

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