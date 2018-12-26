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 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России
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15:46   26 Декабря 2018
Россия

Патрушев: США заинтересованы в том, чтобы Порошенко оставался президентом Украины

Патрушев: США заинтересованы в том, чтобы Порошенко оставался президентом Украины

Вашингтон заинтересован в том, чтобы президентское кресло на Украине продолжал занимать Петр Порошенко. Такое мнение выразил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Именно ощущение этой поддержки позволяет президенту проворачивать любые провокации. Штаты закрывают глаза даже на его связи с одиозными деятелями украинских неонацистов, заявил Патрушев. По его словам, вполне возможно, что вскоре пройдут новые акции.

Секретарь Совбеза уверен, что Порошенко намерен использовать неонацистские и ультраправые силы в собственных политических интересах. Более того, на базе неонацистского батальона «Азов» (запрещен в РФ) тренируются многие радикалы из США.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #патрушев #совбез рф

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