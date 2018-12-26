Патрушев: США заинтересованы в том, чтобы Порошенко оставался президентом Украины

Вашингтон заинтересован в том, чтобы президентское кресло на Украине продолжал занимать Петр Порошенко. Такое мнение выразил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Именно ощущение этой поддержки позволяет президенту проворачивать любые провокации. Штаты закрывают глаза даже на его связи с одиозными деятелями украинских неонацистов, заявил Патрушев. По его словам, вполне возможно, что вскоре пройдут новые акции.

Секретарь Совбеза уверен, что Порошенко намерен использовать неонацистские и ультраправые силы в собственных политических интересах. Более того, на базе неонацистского батальона «Азов» (запрещен в РФ) тренируются многие радикалы из США.